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Найден способ очистить планету с помощью одного вида дерева

Немецкие ученые нашли способ очистить почву от микропластика с помощью берез

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Березы могут оказаться полезными в очищении планеты. Новый способ борьбы с загрязняющим почву микропластиком нашли немецкие ученые из Института пресноводной экологии и рыболовства имени Лейбница.

Эксперты провели эксперимент, в ходе которого смочили флуоресцентным красителем частицы микропластика (любой пластиковый фрагмент длиной менее пяти миллиметров. — Прим. «Ленты.ру») размером от 5 до 50 микрометров и добавили их в емкости с грунтом. Туда же ученые поместили саженцы березы повислой. Пять месяцев спустя они изучили подросшие растения с помощью микроскопа и обнаружили, что их корневая система впитала в себя от 5 до 17 процентов микрочастиц.

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Автор исследования Кэт Остен отметила, что в дальнейшем предстоит выяснить эффективность данного вида деревьев в поглощении микропластика, а также влияние этого вещества на здоровье растений. «Но это начальное исследование доказало, что у берез есть потенциал очистить планету. Возможно, с их помощью мы сможем улучшить качество почвы и воды», — добавила ученая.

Ранее в Шотландии решили использовать деревья для борьбы с последствиями глобального потепления. Летом вода в реках страны становится слишком горячей для дикого атлантического лосося, но только 35 процентов водоемов окружены достаточным для защиты рыбы от перегрева количеством деревьев. Шотландцы посадили 250 тысяч молодых деревьев вдоль притоков густо населенной лососем реки Ди, чтобы помочь выжить обитателям воды.

Александра Качан
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