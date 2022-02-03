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Шотландцам пришлось срочно спасать рыбу с помощью деревьев

В Шотландии посадили тысячи деревьев ради спасения атлантического лосося

Фото: Shutterstock

Вокруг отдаленных рек Шотландии посадили тысячи новых деревьев — с помощью растений жители страны пытаются спасти оказавшуюся в опасности из-за изменения климата рыбу, сообщает The Guardian.

Ученые выяснили, что летом вода в реках шотландского района Хайленд становится слишком горячей для обитающего там дикого атлантического лосося. Высокая температура не подходит для нереста этого вида рыбы, что ставит его под угрозу исчезновения. Лосось предпочитает температуру чуть выше десяти градусов Цельсия и не выживает, когда вода становится горячее 30 градусов.

Исследователи обнаружили, что только 35 процентов рек страны окружены достаточным количеством деревьев, чтобы защитить воду от перегрева. Рыбаки из города Абердиншир приняли срочные меры ради защиты рыбы. Они пришлось посадить 250 тысяч саженцев деревьев вдоль главных притоков одной из самых богатых лососем рек под названием Ди. Активисты не собираются останавливаться на достигнутом и планируют посадить около миллиона деревьев до 2035 года.

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С 1957-го до 2021 года объем пойманного в Шотландии лосося сократился на 80 процентов. Помимо глобального потепления, в этом также виноваты плотины, увеличение численности тюленей, появляющаяся из-за рыбных ферм мокрица, туристы-рыболовы и грязная вода в реках.

Власти других городов Шотландии создают похожие программы по посадке деревьев вокруг водоемов. В некоторых местах реки также ограждают заборами, чтобы защитить рыбу от хищников. Директор комитета по рыболовству округа Ди Лоррейн Хокинс считает подобные проекты эффективными в борьбе за восстановление здоровья и разнообразия рыбы. Однако его коллега из рыбохозяйственной организации Шотландии Алан Уэллс утверждает, что правительство действует слишком медленно и не успевает за темпом изменения климата.

В январе в норвежском городе Фаванг нашли способ спасти рыбу в реке Тромса. Местные активисты убедили власти снести плотину, чтобы освободить миграционные пути для обитателей вод. Постройка стояла без дела и ограничивала передвижение рыб последние 50 лет, пять из которых рыбаки боролись за ее снос.

Нина Ташевская
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