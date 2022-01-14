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Норвежцы нашли способ восстановить популяцию рыб с помощью динамита

The Guardian: норвежцы взорвали плотину, чтобы восстановить популяцию рыб

Фото: Shutterstock

В норвежском городе Фаванге взорвали плотину на реке Тромса. Жители страны прибегли к помощи динамита, чтобы освободить миграционные пути для рыбы. Об этом сообщает The Guardian.

Рыболовы остались довольны решением властей поддержать восстановление популяции обитателей местных вод. «Это большой шаг вперед. Я очень рад. Разрушение плотины пойдет на пользу здоровью реки и размножению рыб», — прокомментировал ситуацию участник Норвежского рыболовного клуба Gudbrandsdal Sportsfiskeforening Тор Сольбаккен.

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Последние пять лет Сольбаккен проводил кампанию за снос построенной 100 лет назад плотины, которую не использовали около 50 лет. «Важно заботиться о маленьких реках. Таким образом мы обеспечим благоприятное будущее для нашего города», — заключил он. Участники кампании уверены, что отсутствие постройки, блокирующей поток воды, будет способствовать размножению множества видов рыб.

В число пострадавших от плотины рыб входят европейский хариус, налим, пестроногий подкаменщик и обычный пескарь. После сноса постройки Сольбаккен и его единомышленники особенно надеются на увеличение численности озерной форели, вес одной особи которой может достигать десяти килограммов. Из-за плотины этот вид рыб не мог переместиться выше по реке и жил в очень ограниченной зоне.

В 2021 году в Норвегии придумали, как спасти от исчезновения дикого лосося. Министерство собирается выделить 15 миллионов норвежских крон (1,8 миллиона долларов) на установку речных ловушек в северном регионе страны Финнмарк, а также на ограждение всех прибрежных рыбных хозяйств. Таким образом удастся обезопасить лосося от контактов с неместными и выращенными на ферме особями, переносящими различные болезни.

Нина Ташевская
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