Норвежцы нашли способ восстановить популяцию рыб с помощью динамита

В норвежском городе Фаванге взорвали плотину на реке Тромса. Жители страны прибегли к помощи динамита, чтобы освободить миграционные пути для рыбы. Об этом сообщает The Guardian.

Рыболовы остались довольны решением властей поддержать восстановление популяции обитателей местных вод. «Это большой шаг вперед. Я очень рад. Разрушение плотины пойдет на пользу здоровью реки и размножению рыб», — прокомментировал ситуацию участник Норвежского рыболовного клуба Gudbrandsdal Sportsfiskeforening Тор Сольбаккен.

Последние пять лет Сольбаккен проводил кампанию за снос построенной 100 лет назад плотины, которую не использовали около 50 лет. «Важно заботиться о маленьких реках. Таким образом мы обеспечим благоприятное будущее для нашего города», — заключил он. Участники кампании уверены, что отсутствие постройки, блокирующей поток воды, будет способствовать размножению множества видов рыб.

В число пострадавших от плотины рыб входят европейский хариус, налим, пестроногий подкаменщик и обычный пескарь. После сноса постройки Сольбаккен и его единомышленники особенно надеются на увеличение численности озерной форели, вес одной особи которой может достигать десяти килограммов. Из-за плотины этот вид рыб не мог переместиться выше по реке и жил в очень ограниченной зоне.

В 2021 году в Норвегии придумали, как спасти от исчезновения дикого лосося. Министерство собирается выделить 15 миллионов норвежских крон (1,8 миллиона долларов) на установку речных ловушек в северном регионе страны Финнмарк, а также на ограждение всех прибрежных рыбных хозяйств. Таким образом удастся обезопасить лосося от контактов с неместными и выращенными на ферме особями, переносящими различные болезни.