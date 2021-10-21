Норвегия придумала способ спасти исчезающий вид рыбы

Норвегия задумалась над установкой новых ловушек, чтобы спасти дикого лосося. О планах министерства климата и окружающей среды сообщает The Guardian.

Дикий лосось может оказаться под угрозой исчезновения из-за контактов с неместными и выращенными на ферме особями, так как те переносят различные болезни и «рыбьи вши». Министерство собирается выделить 15 миллионов норвежских крон (1,8 миллиона долларов) на установку речных ловушек в северном регионе страны Финнмарк, а также на ограждение всех прибрежных рыбных хозяйств к 2030 году.

Инициатива совпала по времени с публикацией отчета правительства Шотландии, согласно которому открытые рыбные фермы в Хайленде (округ Шотландии) угрожают популяции дикого лосося из-за скрещивания и увеличения числа паразитов. Разделение видов считается основным способом предотвращения распространения болезней среди особей. По данным Организации по сохранению североатлантического лосося, мировая популяция этого вида рыб сократилась более чем на половину с 1983 года из-за чрезмерного вылова, разрушения среды обитания гидроэлектростанциями и распространения «рыбных вшей». В Атлантике осталось всего около 3 миллионов диких лососей, тогда как в 1980-х годах их численность составляла 8 миллионов.

«Норвежские популяции дикого атлантического лосося составляют около одной трети всех оставшихся особей этого вида», — сказал советник министерства окружающей среды Норвегии Ховард Веделер Нильсен. В стране промысел дикого лосося строго регулируется, но этому виду по-прежнему угрожает контакт с выращенными рыбами.

Норвежский проект сосредоточен на необходимости немедленного разделения видов лосося, но также включает в себя и долгосрочные меры по охране диких особей. Например, увеличится количество генетических банков лосося, которые можно будет использовать для восстановления популяции.

Ранее в сентябре служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США заявила об исчезновении 23 видов птиц и рыб. Причиной вымирания видов стали разрушения естественной среды обитания и изменение климата. Среди исчезнувших птиц оказался и белоклювый королевский дятел.