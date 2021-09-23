На защиту природы пообещали выделить миллиарды долларов

Благотворительные организации пообещали выделить пять миллиардов долларов к 2030 году на защиту биоразнообразия на планете. Пожертвование, которое может стать рекордным, будет осуществлено в рамках программы «30 к 30» (30by30). Она призвана защитить от исчезновения 30 процентов животных и растений к 2030 году. Об этом сообщает The Washigton Post.

В мае 2021 года представители Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что миллион видов растений и животных находится на грани вымирания, а скорость, с которой они исчезают, беспрецедентно высока.

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«Чтобы наши внуки и правнуки застали разнообразие природного мира, мы должны срочно снизить скорость, с которой наша экономика его разрушает», — заявил основатель фонда Wyss Foundation Хансйорг Висс (Hansjörg Wyss). Он пожертвует 500 миллионов долларов сверх одного миллиарда, который обещал выделить три года назад. 676 миллионов из этой суммы уже пошли на защиту дикой природы, а также земельных и водных ресурсов.

Ученые и защитники природы охотно поддержали инициативу благотворителей, заявив, что это поможет восполнить пробел в финансировании. В настоящее время на природно-охранные инициативы, направленные на предотвращение деградации биоразнообразия, ежегодно выделяется 150 миллиардов долларов. Однако этих денег недостаточно. Согласно конвенции ООН о биоразнообразии (Convention on Biological Diversity), для того, чтобы обратить вспять утраты, требуется около одного триллиона долларов в год.

В благотворительной инициативе приняли участие восемь организаций, среди которых есть и «Фонд земли» Джеффа Безоса, обещавший выделить один миллиард долларов, то есть большую часть от запланированной суммы. Фонд был создан в 2020 году. Безос заявлял, что намерен вложить в него 10 миллиардов долларов, которые пойдут на финансирование разных инициатив по спасению планеты и борьбу с изменением климата.

