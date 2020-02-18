Самый богатый человек в мире создал фонд по борьбе с «главной угрозой Земли»

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, создал фонд по борьбе с изменением климата. Об этом он написал в своем Instagram.

Миллиардер отметил, что изменение климата является «самой большой угрозой для нашей планеты». Он намерен выделить «Фонд Земли Безоса» 10 миллиардов долларов. Средства из фонда будут выделяться ученым, активистам и неправительственным организациям, которые работают над этой проблемой. Безос начнет выдавать гранты летом текущего года.

Также миллиардер обратился к крупным и небольшим компаниям, правительствам различных государств, международным организациям и простым людям с призывом бороться с изменением климата. «Земля — это то, что нас всех объединяет — давайте защищать ее вместе», — сказал Безос.

На данный момент Джефф Безос занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается в 127 миллиардов долларов. Капитализация Amazon превышает триллион долларов.

Ранее ученые Постдамского института изучения климатических изменений в Германии и Колумбийского университета в США выяснили, как снизить экономические затраты, которые могут принести как будущие климатические изменения, так и усилия по их предотвращению. Согласно выводам специалистов, баланс достижим при ограничении роста температуры на два градуса Цельсия.

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