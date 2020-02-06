Самый богатый человек продал акции своей компании на 1,7 миллиарда долларов

Основатель компании Amazon Джефф Безос, который считается самым богатым человеком в мире, продал акции своей компании на общую сумму 1,74 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам США.

Согласно документам, сделки состоялись 31 января и 3 февраля. Чистый доход Безоса составил 1,3 миллиарда долларов после уплаты налогов.

Почему бизнесмен решил избавиться от части акций Amazon, неизвестно. Однако отмечается, что он продает акции на сумму около миллиарда долларов каждый год. В 2017 году Безос упоминал о том, что эти деньги идут на финансирование другого его проекта — аэрокосмической компании Blue Origin.

В январе Безос разбогател на 13 миллиардов долларов за 15 минут. Это произошло после того, как компания выпустила квартальный отчет о прибыли, и стоимость акций Amazon увеличилась на 12 процентов.

На данный момент Джефф Безос находится на первом месте в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивается в 125,8 миллиардов долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!