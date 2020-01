Раскрыт источник интимных снимков самого богатого человека в мире

Основатель Amazon Джефф Безос выяснил, что его интимные фото изданию The National Enquirer продал брат его возлюбленной по имени Майкл Санчес. Об сообщает The New York Times.

Санчес заработал на соглашении с National Enquirer около 200 тысяч долларов. Факт сделки подтвердила и компания American Media, которая владеет таблоидом.

В феврале прошлого года Безос заявил, что National Enquirer угрожал обнародовать его интимные фото и переписку. В качестве доказательства миллиардер привел сообщения адвоката компании American Media.

Издание National Enquirer опубликовало фото Безоса с журналисткой Лорен Санчес до того, как миллиардер объявил о разводе с женой Маккензи. Тогда богатейший в мире человек решил, что этот скандал произошел по политическим мотивам. Он инициировал разбирательство по этому делу, что вызвало недовольство главы American Media.

В начале января стало известно, что Безос решил развестись со своей женой Маккензи после 25 лет брака. Причиной разрыва стали его отношения с Лорен Санчес.

