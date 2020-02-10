Богатейший человек мира рассказал о перевернувшем его жизнь моменте

Основатель Amazon, миллиардер Джефф Безос, который является богатейшим человеком мира, рассказал о моменте, который перевернул его жизнь и привел к успеху. Как пишет CNBC, он произошел еще в Принстоском университете, где Безос изучал теоретическую физику.

Материалы по теме Все продам Самого богатого человека мира давят Трамп и Роскомнадзор. Миллиарды не помогут

По словам миллиардера, он несколько часов не мог решить дифференциальное уравнение. Безос попросил о помощи соседа по комнате, однако и он не смог найти решение. Затем они позвали третьего студента — тот дал ответ всего за минуту, просто взглянув на уравнение. Затем этот студент объяснил Безосу ход мыслей, который привели его к решению.

Именно в этот момент будущий основатель Amazon понял, что его образ мышления просто не подходит для занятий теоретической физикой. Он сменил специальность на программирование, а потом решил заняться бизнесом. В 1986 году Безос выпустился из Принстонского университета и спустя восемь лет основал книжный интернет-магазин Amazon.

На данный момент Безос занимает первое место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Его состояние оценивается 127 миллиардов долларов. Капитализация Amazon превышает триллион долларов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!