Российские супермаркеты обошли компанию богатейшего человека мира

Российская компания X5 Retail Group, владеющая сетями супермаркетов «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель», обошла по объему выручки за последние пять лет американский интернет-магазин Amazon, владеющий также несколькими онлайн-сервисами и принадлежащий богатейшему человеку в мире Джеффу Безосу. Это следует из ежегодного рейтинга аудиторской компании Deloitte, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В рейтинге были учтены показатели за 12 месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года. Авторы включили 250 крупнейших розничных продавцов в мире, пять из них оказались российскими. Лидером среди них стала X5 Retail Group, занявшая 42 место. Ее выручка за год с июля 2018 года по июнь 2019-го составила 24,4 миллиарда долларов.

Материалы по теме На вырост Индия хочет догнать экономики Китая и США. Для этого ей нужен российский опыт

При этом компания показала хорошие результаты и по темпам роста выручки: с показателем 23,4 процента за последние пять лет она опередила Amazon (18,1 процента) и Nike (17,2 процента). Это позволило X5 занять 11 место в списке 50 наиболее динамично развивающихся розничных компаний мира.

Среди остальных российских участников рейтинга «Магнит» занял 51 место по результатам последнего года с выручкой 19,4 миллиарда долларов, «Лента» — 159-е с 6,6 миллиарда, «М.Видео» — 201-е с 5,1 миллиарда и «Дикси» — 215-е с 4,7 миллиарда.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!