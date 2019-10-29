Алкоголь в крупнейших торговых сетях России оказался под угрозой исчезновения

Крупнейшие российские торговые сети столкнулись с отказами в продлении или выдаче лицензий на продажу алкоголя. Об этом со ссылкой на источник сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, проблемы появились во второй половине 2019 года. Причинами называют поправки к закону «О государственном регулировании производства и оборота алкогольной продукции», которые вступили в силу в январе 2019 года. Согласно ним, лицензия может быть приостановлена из-за наличия неоплаченных штрафов в сфере оборота спиртного.

Именно на наличие неоплаченных штрафов ссылаются регуляторы, а розничные сети в свою очередь утверждают, что сроки их оплаты на момент отказов еще не истекли. Ситуацию на рынке алкогольной продукции подтвердили представители X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Чтобы решить проблему, представителям компаний нужно обращаться в профильные органы после оплаты штрафа и ждать, когда сведения будут внесены в систему. Процесс внесения данных может занять до полугода. В это время магазины не могут продавать алкоголь, что влияет на выручку.

По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, федеральные сети могут терять до 15 процентов в выручке от продажи крепкого алкоголя. Как рассказывает источник «Коммерсанта» на рынке, ретейлеры получают около 15 отказов в выдаче или продлении лицензии ежемесячно.

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В сентябре стало известно, что в крупных российских городах, в том числе в Москве, наблюдается стремительный рост количества специализированных точек по продаже алкоголя. В спальных районах их уже может быть больше, чем продовольственных магазинов, однако увеличения потребления алкоголя в стране пока не наблюдается.

Лидером по динамике оказался Волгоград. Там алкомаркетов стало на 69 процентов больше (157 точек), чем год назад в августе, а пивных — на 26 процентов (566 точек). В Челябинске годовой рост составил 35 процентов, но по общему количеству алкомаркетов он впереди — 1,1 тысячи точек. Число пивных в городе выросло на 34 процента — до 940 магазинов.

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