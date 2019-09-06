Российские города наводнили алкомаркеты

В крупных российских городах, в том числе в Москве, наблюдается стремительный рост количества специализированных точек по продаже алкоголя. В спальных районах их уже может быть больше, чем продовольственных магазинов, однако увеличения потребления алкоголя в стране пока не наблюдается, пишет «Коммерсантъ».

Лидером по динамике оказался Волгоград. Там алкомаркетов стало на 69 процентов больше (157 точек), чем год назад в августе, а пивных — на 26 процентов (566 точек). В Челябинске годовой рост составил 35 процентов, но по общему количеству алкомаркетов он впереди — 1,1 тысячи точек. Число пивных в городе выросло на 34 процента — до 940 магазинов.

В Москве также замечен рост этого сегмента. По состоянию на август в столице работают почти 3,1 тысячи алкомаркетов, что на девять процентов больше, чем год назад. Пивных магазинов — на 11 процентов больше, почти 2 тысячи торговых точек.

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В отличие от многих других тенденций эта пришла в столицу из регионов. Показатель Челябинска объясняется тем, что город — родина крупнейшего игрока на рынке алкогольной розницы, сети «Красное & Белое». В тройку крупнейших также входит казанская сеть «Арыш Мае», а на втором месте — московский «Ароматный мир».

Эксперты объясняют ситуацию ростом депрессивных настроений в обществе, возможностью профильных точек выставлять более низкие цены на алкоголь, а также занятостью сегмента магазинов широкого профиля. Управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков предположил, что в ближайшие годы сегмент алкомаркетов рынка реализации алкогольной продукции также займут крупные игроки, сократив возможность для выхода новых магазинов.

Чаще всего алкомаркеты открывают в спальных районах, как правило, самых неблагополучных в городе. Например, в Москве лидером по их количеству стал Юго-Восточный административный округ, а в нем — удаленный район Капотня.

Как следует из данных ЕГАИС, официальные продажи алкоголя растут слабо. В январе-июле 2019 года рост составил 2,99 процента. Глава петербургского НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максим Черниговский заметил, что распространение алкомаркетов свидетельствует о переходе к цивилизованному способу потребления спиртных напитков, а также снижает количество импульсивных покупок, когда человек идет в магазин за продуктами, но видит алкоголь и покупает его.

Ранее Росстат подсчитал, что в 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий три процента общих потребительских расходов. В Москве и Санкт-Петербурге траты составили 3,4 процента и 2,7 процента, лидером стала Еврейская автономная область — 6 процентов, а меньше всего тратят в Чечне (0,1 процента) и Ингушетии (0,3 процента).

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