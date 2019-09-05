Названы сроки введения запрета алкоголя для молодых россиян

Минздрав рассчитывает, что законопроект о запрете на продажу алкоголя лицам младше 21 года будет принят в течение года. Об этом в интервью РИА Новости рассказала глава ведомства Вероника Скворцова.

«Не знаю, в эту сессию или нет, есть определенная очередность, но мы хотели бы, чтобы в течение года это было принято», — отметила чиновница.

По ее словам, ввести такое изменение необходимо, так как именно внутренние органы и системы человека активнее всего формируются в возрасте от 14 до 20 лет. «Поэтому, конечно, надо уберечь от высококонцентрированного алкоголя в этом периоде прежде всего молодых людей», — пояснила Скворцова.

Ранее Минздрав разработал законопроект о запрете на продажу алкоголя с содержанием этилового спирта более 16,5 процента лицам младше 21 года. Проектом предлагается внести изменения в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Инициативу уже поддержали в МВД, Минобрнауки, Минпросвещения, Минпромторге, Минтруде, Минспорте, Минобороны, Роспотребнадзоре и Росмолодежи. Минфин и Минэкономразвития выступили против.

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