У онлайн-продаж алкоголя нашелся жесткий противник в правительстве

Министерство здравоохранения выступило категорически против инициативы по дистанционной продаже алкоголя, поскольку она сведет на нет все законодательные запреты в области регулирования продаж алкогольной продукции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Веронику Скворцову.

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Министр напомнила, что за последние несколько лет в России удалось в два раза снизить потребление алкоголя на душу населения, в частности, за счет законодательного ограничения по территории распространения, по возрасту и по часам продаж.

Однако, по словам Скворцовой, если в России будет разрешена дистанционная продажа алкоголя, все уже принятые законодательные меры в этой области будут нивелированы. Она, в частности, напомнила, что в стране действует жесткий запрет на продажу алкоголя несовершеннолетним, однако через интернет проверить возраст покупателя будет сложно.

Ранее Ассоциация компаний интернет-торговли представила новые предложения по легализации продажи алкоголя в интернете. В частности, члены организации предложили фиксировать информацию о времени и месте продажи с помощью онлайн-касс. Для этого они хотят использоваться облачные сервисы и QR-коды.

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