Торговлю спиртным в интернете отложат

Минфин предлагает начать продажу алкоголя в интернете с 1 января 2019 года, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости». Речь идет о легализации торговли вином, шампанским с защищенным географическим указанием, а также пивом, пивными напитками, сидром и медовухой. Ранее предлагалось разрешить продажу спиртного в течение 2018 года.

В 2019 году право торговать алкоголем получат только оптовики и производители. На розницу закон распространится с 2022 года.

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Для онлайн-продаж будет организована специальная доменная зона egais.ru. Оплата будет проводиться по безналичному расчету. Закон разрешает передавать алкоголь в руки при доставке только совершеннолетним.

Соответствующий законопроект находится на этапе подготовки заключения по итогам оценки регулирующего воздействия. Изначально планировалось, что Госдума примет его еще в 2017 году.

Минздрав и Роспотребнадзор выступают против. Минпромторг его поддерживает. Ведомство считает, что законопроект подстегнет развитие интернет-торговли.

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