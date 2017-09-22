Эксперт предсказал снижение цен благодаря онлайн-торговле алкоголем

Легализация онлайн-торговли алкоголем проведет к снижению стоимости продуктов. Об этом заявил в пятницу, 22 сентября, президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев, передает Rambler News Service.

«Мы считаем, что введение конкуренции, которая последует за интернет-продажами алкоголя, приведет к снижению цен на продукты питания в целом и на алкоголь, в частности», — сказал он. Косарев пояснил, что люди редко заказывают продукты через интернет из-за дорогой доставки. «Запуск нового сильного канала продаж алкоголя позволит снизить стоимость доставки», —

полагает он.

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В результате, по мнению Косарева, принятие закона о легализации онлайн-торговли спиртным «сможет одновременно поднять конкуренцию, снизить цены». В ФАС России также считают данный законопроект полезным. «Совершенно очевидно, что через этот канал пойдет не только алкоголь, но и другие продукты питания, которые можно заказывать дистанционным способом. Алкогольная продукция может выступить неким драйвером в этом товаропотоке», — заявил RNS начальник контрольно-финансового управления антимонопольной службы Владимир Мишеловин.

В мае 2017 года Минфин разработал законопроект, в котором предлагается разрешить торговлю пива и вина в интернете. Против продажи спиртного в сети выступает Роспотребнадзор.

