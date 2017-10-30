Минздрав отказался согласовать законопроект о продаже алкоголя через интернет

Министерство здравоохранения не согласовало законопроект о легализации продажи алкоголя через интернет. Об этом в понедельник, 30 октября, сообщают «Известия» со ссылкой на отзыв замглавы ведомства Дмитрия Костенникова.

Проект подготовило Министерство финансов. Документ должен был разрешить реализацию спиртного онлайн с 1 января 2018 года.

По оценке Минздрава, при покупке через интернет продавец, возможно, не сможет проверить возраст покупателя. То есть, заключает ведомство, Минфин не предусмотрел механизмов, которые бы закрыли доступ к таким покупкам для несовершеннолетних.

В отзыве Костенникова также отмечается, что проект Минфина противоречит государственной политике по уменьшению потребления спиртного в стране.

Эксперты считают, что Минфину придется внести правки в законопроект, значит продажи алкоголя в интернете вряд ли начнутся с января.

В финансовом ведомстве в свою очередь подчеркнули, что, согласно проекту, проверить возраст покупателя должен курьер при доставке. В Министерстве промышленности и торговли тоже не увидели трудностей, связанных с контролем за интернет-магазинами. «Считаем неправильным искусственно раздувать из этого проблему», — отметили в ведомстве, добавив, что «в России сегодня имеется значительный неудовлетворенный спрос на продажу алкоголя дистанционным способом».