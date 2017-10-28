Экономика
 

Холодное лето остудило страсть россиян к пиву

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Производство пива в России по итогам девяти месяцев 2017 года сократилось на 8,5 процента по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год, до 526,85 миллиона декалитров. Об этом в субботу, 28 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей. Сокращение объемов легального производства пива связано со снижением покупательной способности населения, холодным летом и уходом части продукции в теневой сектор.

В то же время производство пивных напитков в России в январе-сентябре увеличилось на 37,5 процента, до 58,52 миллиона декалитров.

В 2016 году, по данным Росстата, производство пива и напитков, произведенных на его основе, увеличилось на 0,1 процента, до 781 миллиона декалитров.

В августе сообщалось о возможном подорожании пива на 50 процентов из-за дефицита ячменя. Об этом свидетельствовали данные аналитиков H.M. Gauger GmbH, согласно которым больше всего снизится урожай этого вида зерновых в Австралии — на 42 процента, а Россию ждет всего 3-процентное падение.

По данным ВЦИОМ, 44 процента россиян за последний год стали меньше употреблять алкоголь. Чаще употреблять спиртное за это время стали только 4 процента граждан.

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