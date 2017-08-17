Эксперт рассказал о темпах подорожания пива в России

Неурожай ячменя в мире существенно не повлияет на стоимость пива в России. Об этом заявил «Ленте.ру» директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз.

«Основные факторы, влияющие на цену напитка: ставка акциза и рост накладных расходов, который привязан к инфляции. Не думаю, что дефицит ячменя может существенно повлиять на стоимость, в крайнем случае привезут импортный. Этот фактор меньше всего отразится на цене, по крайней мере, в России», — сказал он.

Дешевое пиво, по мнению Дробиза, действительно, может подорожать из-за установления минимальной цены. Эта идея сейчас обсуждается в Минфине.

«Речь о том, что сегодня средняя цена составляет примерно 85-90 рублей за литр, но дешевое пиво стоит 60-65 рублей (30-35 рублей за полулитровую бутылку). И вопрос в том, на какой уровень будет ориентироваться Министерство финансов при принятии решения о минимальной розничной стоимости напитка. Вероятно, минимальную планку установят где-то между средней ценой и стоимостью самого дешевого пива», — пояснил Дробиз. И добавил, что Минфин намерен консультироваться с пивоварами, поэтому пока «трудно сказать, какую цену установят».

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Эксперт подчеркнул, что средняя цена литра пива, фиксируемая Росстатом, за последние 10 лет увеличилась «примерно рублей на 25» — росла по несколько рублей в год.

Ранее в четверг, 17 августа, Life сообщил о возможном подорожании пива на 50 процентов из-за дефицита ячменя. Издание ссылалось на данные аналитиков H.M. Gauger GmbH, согласно которым больше всего снизится урожай этого вида зерновых в Австралии — на 42 процента, а Россию ждет всего 3-процентное падение.

В начале августа директор департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что ведомство рассматривает вопрос о введении минимальной цены на пиво. Чиновники полагают, что такая мера может помочь в борьбе с нелегальными производителями. По его словам, этот вопрос в настоящее время обсуждается с пивоваренными компаниями.

