РПЦ предложила запретить лицемерную рекламу безалкогольного пива

Реклама безалкогольного пива лицемерна и должна быть запрещена, считает председатель Отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Об этом сообщается на сайте отдела.

«Рекламу безалкогольного пива можно отнести к так называемым зонтичным брендам, и она будет иметь хорошо предсказуемый результат в виде роста потребления обычного алкогольного пива соответствующих марок», — отметил Легойда.

Он добавил, что рынок безалкогольного пива в России мизерный и эксперты оценивают перспективы его развития скептически.

«Если же пивоварни действительно имеют целью расширение рынка безалкогольного пива, то пусть создают новые бренды, не имеющие "алкогольного прошлого" и не сходные до степени смешения с обычным пивом», — подчеркнул Легойда.

В июле в РПЦ предложили повысить цены на алкоголь и ограничить продажу спиртного с химическими добавками. «Это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — пояснил свою инициативу глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.