В РПЦ призвали повысить цены на алкоголь

В Русской православной церкви предложили повысить цены на алкоголь и ограничить продажу спиртного с химическими добавками. Заявление главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона передает ТАСС 29 июля.

«Думаю, что на алкогольную продукцию цены нужно повышать, потому что это не предмет первой необходимости. Человек вполне может прожить без алкоголя, по крайней мере, без крепкого алкоголя, который оказывает разрушительное воздействие на людей», — заявил священник.

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Митрополит также обратил внимание на то, что в состав спиртного могут входить вредные химические добавки. Он считает, что покупатели могут и не знать о наличии таких добавок из-за того, что «о них написано мелким шрифтом, еще чаще не написано ничего».

Неделю назад митрополит Иларион выступил с критикой американских ученых, отреагировав на сообщения в СМИ о том, что те планируют изучить религиозный опыт с помощью галлюциногенных веществ. Ранее в июле он также призвал общество к дискуссии о переходе России к монархической форме правления.