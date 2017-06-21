Число кандидатов в православные священники за год выросло на четверть

Учебный комитет РПЦ сообщил о резком увеличении числа желающих стать православными священниками, передает «Интерфакс».

Первокурсников в семинариях стало больше на 19 процентов. Там обучаются 1593 человека. На 25 процентов больше стало абитуриентов, записавшихся на подготовительные курсы духовных учебных заведений: 827 человек в этом учебном году по сравнению с 662 в прошлом.

Материалы по теме Русский мир и клир Почему к 1917 году россияне разочаровались в церкви

Всего в данный момент в семинариях ведется подготовка 5877 будущих клириков, отметили в Учебном комитете.

В мае глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что в России в среднем в день открывается три новых православных храма.

Митрополит отметил, что в 1988 году, в год празднования тысячелетия Крещения Руси, у РПЦ было только шесть тысяч культовых сооружений, а сейчас 36 тысяч. Таким образом, за последние десятилетия открывалось примерно по тысяче церквей в год, или по три в день, подсчитал иерарх.