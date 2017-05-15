В РПЦ отчитались о ежедневном открытии трех новых храмов

РПЦ сейчас принадлежат 36 тысяч храмов, их количество стабильно возрастает в среднем на три в день, заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в интервью телеканалу «Россия 24», передает Вести.Ru.

Митрополит отметил, что в 1988 году, в год празднования тысячелетия Крещения Руси, у РПЦ было только шесть тысяч храмов. Таким образом, за последние десятилетия церковь открывала примерно по тысяче храмов в год, или по три в день, подсчитал иерарх.

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При этом, по его словам, это делалось не по разнарядке, а потому, что люди не вмещались в существующие храмы. «Поскольку число верующих постоянно и стабильно растет, то и количество храмов должно увеличиваться», — заявил Иларион.

В конце апреля митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон назвал экстремизмом выдвинутую жителями Красноярска идею провести референдум о необходимости строительства православного храма в центре города. Он напомнил, что «все, кто ломал кресты, храмы, страшной смертью кончили».