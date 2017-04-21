РПЦ назвала реставрацией снос храма XVIII века в Екатеринбурге

В Екатеринбургской епархии отрицают появившуюся в СМИ информацию о сносе храма XVIII века. По словам епископа Среднеуральского Евгения, работы в Успенской церкви связаны с ее реставрацией, передает телеканал ЕТВ в пятницу, 21 апреля.

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«В 1920-х годах его закрыли одним из первых. Храм никогда не реставрировался, здание простояло без капитального ремонта все советские годы. Состояние его постоянно ухудшалось и в результате здание стало аварийным», — отметил викарий. По его мнению, сейчас храм, напротив, «возвращается к жизни».

До революции храм входил в ансамбль Ново-Тихвинского монастыря. Его вернули монастырю несколько лет назад, и сразу после этого начались работы по его восстановлению, продолжающиеся и сейчас. Проект реставрации согласован с государственными органами охраны памятников. «Будьте уверены, что церковь любит свои храмы, восстановление святынь — одна из ее главных миссий. Мы все ждем восстановления Успенского храма и горячо молимся о нем», — заявил епископ Евгений.

Информация о сносе церкви первоначально была распространена екатеринбургским общественным деятелем Мариной Сахаровой. Она опубликовала фотографии руин, которые, по ее словам, находятся на месте Успенской церкви. После появления этой информации управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области начало внеплановую проверку.