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РПЦ обвинила столичный НИИ в переделке усыпальницы игумений в бассейн для крабов

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Патриаршее подворье московского Алексеевского монастыря добивается возврата Русской православной церкви здания Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИИРО). Как заявила настоятельница обители, руководитель юридической службы Московской патриархии Ксения (Чернега), поводом для обращения в суд послужило разорение институтом усыпальницы игумений.

По ее словам, останки настоятельниц монастыря были вынесены из усыпальницы в мешках, после чего на месте их упокоения был устроен бассейн для разведения крабов.

Здание ВНИИРО было перестроено в советские годы из храма Воздвижения Честного Креста Господня. По мнению игуменьи, использование здания в целях, отличных от целей его создания, либо произведенная реконструкция, перепланировка не закреплены в законе «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения» в качестве оснований утраты зданием статуса имущества религиозного назначения.

Следовательно, это не может быть основанием для отказа в безвозмездной передаче здания религиозной организации, подчеркнула игуменья. «При этом передаче подлежат все помещения спорного здания, поскольку отделить помещения церкви от пристроенных и надстроенных площадей невозможно», — указала она.

Росимущество ранее отказало РПЦ в передаче здания, мотивировав решение тем, что спорный объект представляет собой «современное нежилое пятиэтажное здание 1939 года постройки». Однако суды первой и второй инстанции удовлетворили иск, признав решение Росимущества незаконным.

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