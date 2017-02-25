«Лента.ру» подвела итоги опроса о передаче РПЦ Исаакиевского собора

Подавляющее большинство участников онлайн-опроса «Ленты.ру» считает, что передача Исаакиевского собора Русской православной церкви не станет символом примирения в российском обществе.

Такого мнения придерживаются 87 процентов респондентов, еще семь процентов имеют противоположную точку зрения. Вариант «затрудняюсь ответить» выбрали шесть процентов пользователей сети.

В общей сложности за пять дней проведения исследования (с 20 по 25 февраля) было подано свыше 35 тысяч голосов.

Ранее в феврале Патриарх Кирилл назвал передачу Исаакиевского собора РПЦ в год столетия революционных событий 1917 года символом примирения народа. «Когда-то разрушение храмов, массовые убийства верующих стали ужаснейшей страницей национального разделения, теперь мир вокруг возвращенных церквей должен стать олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедным», — говорил тогда глава Церкви.

10 января губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что решение о передаче РПЦ Исаакиевского собора принято (в 2015-м власти города отказывались это делать). В Комитете имущественных отношений Петербурга потом пояснили, что договор о музейных ценностях храма должен быть подготовлен за 24 месяца. «Договор будет утверждаться министерством культуры, после чего потребуется еще месяц на подготовку распоряжения о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование на 49 лет», — добавили в комитете.

В городе периодически проходят акции сторонников и противников данного решения.

Собор преподобного Исаакия Далматского — крупнейший православный храм Санкт-Петербурга. Имеет статус музея, богослужения проводятся ежедневно.