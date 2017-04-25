В РПЦ предупредили о «страшной смерти» противников строительства храмов

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон увидел экстремизм в выдвинутой жителями Красноярска идее провести референдум о необходимости строительства православного храма в центре города. Слова церковного иерарха приводит агентство FlashSiberia.

«Все, кто ломал кресты, храмы, страшной смертью кончили. Я не запугиваю: как бы так не пришлось и с теми, кто требует референдума», — предупредил митрополит.

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Пантелеимон напомнил, что земля уже передана епархии, и возмутился, что жители не собирают аналогичный плебисцит по поводу строительства неподалеку торгового центра. «Это провокация, разделяющая общество, экстремизм», — резюмировал он.

В марте Красноярская епархия объявила о достигнутой с властями города и региона договоренности о выделении церкви участка под восстановление утраченного в советские годы Богородице-Рождественского собора, построенного в середине XIX века. Красноярцы через сайт Change.org собирают подписи за проведение референдума по вопросу о необходимости строительства.