В России нашли новый способ продавать алкоголь через интернет

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) представила новые предложения по легализации продажи алкоголя в интернете, пишут «Известия».
В частности, ретейлеры предлагают фиксировать информацию о времени и месте продажи с помощью онлайн-касс. Для этого будут использоваться облачные сервисы и QR-коды. В АКИТ пояснили, что чек автоматически будет передаваться в Федеральную налоговую службу.
Что касается продажи алкоголя несовершеннолетним, то при доставке товара курьер может спрашивать паспорт покупателя. Фактически проверка возраста будет проходить так же, как в обычных розничных магазинах.
Однако опрошенные газетой эксперты считают, что у покупателей в этом случае будет возможность договариваться с курьерами один на один.
Вопрос о легализации продаж алкоголя в интернете обсуждается уже несколько лет. В июне Минфин доработал соответствующий законопроект. Планируется, что на первом этапе (с 1 января 2020 года) ограничения снимут только с производителей и оптовых продавцов вина. Новую версию согласовали Минпромторг и Минсельхоз, Минздрав выступил против законопроекта.