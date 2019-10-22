Крупнейшая в России сеть магазинов начала торговать чужими продуктами

Компания «Перекресток», входящая в крупнейшую российскую розничную сеть X5 Retail Group (владеет также брендами «Пятерочка» и «Карусель») включила в свой ассортимент продукцию конкурента —магазинов «Вкусвилл», указывается на сайте компании.

В ассортименте онлайн-магазина присутствует раздел «Вкусвилл», где представлены молочные продукты под брендами «Вкусвилл» и «Избенка» (принадлежит «Вкусвиллу»).

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, в скором будущем линейка товаров будет расширена до 282 наименований. Планируется ли продажа товаров «Вкусвилла» в офлайн-магазинах «Перекресток», неизвестно.

Представители обеих сетей отмечают, что сотрудничество станет взаимовыгодным: «Вкусвилл» получит новый канал распространения, а «Перекресток» получит новых покупателей, интересующихся здоровым питанием.

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