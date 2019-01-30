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«Вкусвилл» захотел выйти на биржу

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Розничная сеть продуктов здорового питания «Вкусвилл» планирует провести IPO, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По сообщению источников, уже проходят встречи с потенциальными инвесторами. Отмечается, что «Вкусвилл» может стать первым с 2014 года продуктовым ретейлером, вышедшим на биржу.

Рассматривается возможность разместить 25 процентов от увеличенного уставного капитала на Московской бирже. Для этого, по оценке аналитиков, компании придется на 30 процентов увеличить текущий капитал и количество действующих магазинов.

Стоимость «Вкусвилла» оценивается примерно в 15 миллиардов рублей, если будет проведено IPO к середине 2020 года сеть может вырасти в цене до 40 миллиардов рублей.

За последние три года сеть «ВкусВилл» показала самый сильный рост в сегменте продуктового ретейла. Количество торговых точек увеличилось почти в десять раз (с 51 до 480).

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