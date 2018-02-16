В российских сардельках нашли неприятный сюрприз для мусульман

Производители большинства популярных в России сарделек подменяют говядину в составе свининой, не указывая этого на упаковке. К такому выводу пришли эксперты «Росконтроля» по результатам молекулярно-генетического исследования, сообщается на сайте организации.

Недостоверную информацию указали на сардельках четырех известных брендов из пяти взятых на пробу.

Вместе с тем все исследованные сардельки соответствуют требованиям безопасности по микробиологическим показателям.

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В продукции одного из брендов нашли консерванты, добавление которых нарушает технический регламент.

Лабораторной проверке подверглись сардельки производителей: «Мясницкий ряд», «Великолукский мясокомбинат», «Рублевский», «ВкусВилл» и «Снежана».

В августе 2017 года семья мусульман из Нью-Йорка обвинила «Макдоналдс» в том, что работник одного из ее ресторанов специально подсунул им свинину в куриные сэндвичи. Инцидент прозошел в Алабаме. Семья заказала 14 сэндвичей. Начинку подменили во всех.

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