Раскрыт идеальный способ избежать глобальной катастрофы

Ученые Постдамского института изучения климатических изменений в Германии и Колумбийского университета в США выяснили, как снизить экономические затраты, которые могут принести как будущие климатические изменения, так и усилия по их предотвращению. Согласно выводам специалистов, баланс достижим при ограничении роста температуры на два градуса Цельсия. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Замена угольных электростанций на ветряные турбины и солнечные батареи или введение налога на углерод накладывают экономические издержки. В то же время погодные катастрофы из-за глобального потепления, например наводнения, засухи и ураганы, также приносят ущерб. Для избежания катастрофы и уменьшение ущерба необходимо сократить выбросы парниковых газов, однако до сих пор специалисты не учитывали, насколько серьезно изменение климата влияет на экономическое производство.

Ученые воспользовались динамической интегрированной моделью экономики и климата, которую разработал нобелевский лауреат по экономике Уильям Нордхаус. Они включили в нее результаты последних исследований экономического ущерба, вызванного изменением климата. Кроме того, учитывалось поведение людей, которые не склонны отсрочивать потребление.

Оказалось, что ограничение роста температуры на два градуса Цельсия является наиболее экономически выгодным с точки зрения затрат, а также всего диапазона чувствительности климата к выбросам углекислого газа. Однако глобальные температуры уже повысились более чем на один градус, что требует немедленных мер, заключают исследователи. «Наш анализ основан на наблюдаемой связи между температурой и экономическим ростом, но могут быть и другие эффекты, которые мы пока не можем предусмотреть», — пишет Андерс Леверманн (Anders Levermann), один из авторов работы.

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