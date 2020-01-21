Названа истинная причина климатической катастрофы

Ученые Колумбийского университета в США выяснили, что разрушающие озон вещества (ОРВ) отвечают примерно за половину катастрофического эффекта, оказываемого человеческой деятельностью на климат. Об истинных причинах глобального потепления сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи определили, что ОРВ, разработанные в 20-х и 30-х годах XX века и широко использовавшиеся в качестве хладагентов, растворителей и аэрозолей, вызвали треть общего глобального потепления с 1995 по 2005 год и половину потепления в Арктике и потерь морского льда в тот же период. Они сыграли роль дополнения к углекислому газу, однако с момента прекращения их производства этот эффект начал снижаться.

Для оценки вклада озоноразрушающих веществ в изменение климата ученые использовали две различные климатические модели, разработанные в Национальном центре атмосферных исследований США.

Монреальский протокол, вступивший в силу в 1989 году, предписывал прекратить производство ОРВ по всему миру. Из-за быстрой международной реакции концентрация большинства ОРВ в атмосфере достигла своего пика в конце XX века и с тех пор снижается. Однако в течение 50 лет воздействие веществ на атмосферу Земли оставалось значительным.

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