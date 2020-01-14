Предсказана смерть тысяч людей из-за изменения климата

Повышение средней температуры на два градуса Цельсия из-за глобального потепления может привести к около 2100 дополнительных смертей каждый год в одних только США. К такому выводу пришли ученые Имперского колледжа Лондона, Колумбийского университета и Гарвардского университета. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Исследователи изучили число смертей от травм в каждом штате и округе материковой части США за исключением Гавайских островов и Аляски в период с 1980 по 2017 годы. Травмы были связаны со случайными происшествиями вроде падений, утоплений и автокатастроф, а также с насилием и самоубийствами. При этом специалисты отслеживали необычные изменения в температуре воздуха в течение 38-летнего периода.

Оказалось, что повышение температуры воздуха приводило к большему число смертей среди молодых людей, непосредственной причиной которых были транспортные происшествия, самоубийства, утопления и насилие. При этом наиболее уязвимой группой являются мужчины, на которых приходится 1200 из 1600 дополнительных смертей, связанных с повышением температуры воздуха на 1,5 градуса Цельсия.

Ученые полагают, что жаркая погода заставляет людей больше времени проводить на улице, что увеличивает вероятность несчастных случаев. Кроме того, высокая температура воздуха способствует обострению психических расстройств и употреблению большего количества алкоголя.

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