Названа причина резкого потепления в России на фоне остальных стран

В России теплеет примерно в 2,5 раза быстрее, чем в среднем этот процесс идет на Земле. Сотрудники отдела динамической метеорологии и климатологии Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев и Елена Акентьева объяснили это явление «Российской газете».

Как пояснил Киселев, глобальное явление является лишь одним их явлений, на которое сейчас публично обращают внимание. Помимо этого, в мире также меняется режим осадков, а также происходят перемены в циркуляции воздуха в атмосфере и вод в океане. Все эти факторы приводят к изменению климата.

Говоря о глобальном потеплении, в России его скорость выше примерно в 2,5 раза в сравнении со средней на планете. Ученый объяснил это тем, что страна находится в единственном поясе, в котором площадь суши значительно превосходит площадь водной поверхности. Теплоемкость суши в свою очередь сильно отличается от теплоемкости воды.

Он также отметил, что в Арктике процесс потепления идет еще 3,5 раза быстрее, чем в среднем в мире.

В ноябре 2019 года в ООН сообщили, что уровень парниковых газов в атмосфере достиг рекорда. Согласно докладу, концентрация углекислого газа в 2018 году составила 407,8 части на миллион по сравнению с 405,5 части на миллион в 2017-м. Специалисты заявили, что будущие поколения столкнутся с усугубляющимся экологическим кризисом, который будет выражен в частых экстремальных погодных явлениях, дефицитом воды, а также повышением уровня моря.

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