Предсказана климатическая катастрофа по всей Европе

Ученые Университета Гронингена и Утрехтского университета в Нидерландах предсказали, что Северо-Атлантическое течение, которое является северо-восточным продолжением Гольфстрима, в ближайшие сто лет с определенной вероятностью изменит свое направление, что может вызвать катастрофические последствия для Европы. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

Известно, что увеличение количества осадков, а также таяние ледников в Гренландии из-за глобального потепления увеличивает количество пресной воды в верхних слоях северной части Атлантического океана. Новая модель показала, что накопление пресной воды неспособно в течение следующей тысячи лет полностью разрушить Северо-Атлантическое течение, которое приносит теплые воды к берегам северной Европы и смягчает местный климат.

Однако временное нарушение Северо-Атлантического течения в ближайшие сто лет может произойти с вероятностью 15 процентов. Такие изменения могут вызвать значительное похолодание в регионе. При этом модель не учитывает вклад пресной воды от таяния ледяных щитов Арктики, который может ухудшить прогноз еще сильнее.

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