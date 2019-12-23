Найдена древнейшая защита от климатической катастрофы

Ученые Университета Флиндерс в Австралии и Хайфского университета в Израиле нашли следы древнейшей береговой стены, которую люди построили для защиты деревни от катастрофического подъема уровня моря. Возраст сооружения, состоящего из валунов, составляет семь тысяч лет. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, стена, найденная на побережье Израиля, состояла из крупных валунов, выложенных вдоль линии прибоя, поэтому специалисты отвергли альтернативные объяснения того, почему ее построили. Это не могли быть фортификационные укрепления, поскольку со стороны моря враги не нападали. Загоны для скота строили из ветвей, а не камней.

Согласно результатам радиоуглеродного датирования, деревня просуществовала несколько сотен лет. В ней проживали 10-20 семей. Однако в конце концов жители вынуждены были ее покинуть, поскольку стена не смогла остановить подъем уровня моря. Это происходило из-за окончания последнего ледникового максимума около 20 тысяч лет назад, когда ледники стали таять, увеличивая объем Мирового океана. Климатические изменения были вызваны естественным циклом в отличие от современного глобального потепления.

Около 7-9 тысяч лет назад уровень Средиземного моря увеличивался со скоростью четырех миллиметров в год. Сила зимних волн также возрастала, и вскоре стена перестала быть хорошей защитой.

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