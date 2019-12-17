В России назвали главную угрозу для человечества

Главной угрозой для человечества российский космонавт Геннадий Падалка назвал конфликты между людьми и между странами на Земле, сообщает РИА Новости.

Согласно космонавту, занимающему первое место в мире по суммарной продолжительности нахождения в космосе (878 суток), вопросы изменения климата, глобальное потепление или похолодание, экологические катастрофы, вызванные техногенной деятельностью, не являются столь опасными.

Материалы по теме Доехали Кто погубил российскую космическую отрасль

«Я вас уверяю, и это знают все космонавты и астронавты, это ни первое, ни второе», — заявил Падалка, находящийся в настоящее время в Пекине (Китай) в рамках презентации туристического потенциала России.

В апреле 2017 года полковник ВВС России Геннадий Падалка, покинувший отряд космонавтов, написал обращение с критикой главы Центра подготовки космонавтов Юрия Лончакова и призывом уволить руководителя, обвинив его во лжи, кумовстве и дезертирстве.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!