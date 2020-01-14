Побит новый температурный рекорд

Международная группа климатологов объявила, что в 2019 году Мировой океан нагрелся до рекордных значений за всю историю наблюдений, побив новый температурный рекорд. Это указывает на то, что средняя температура Земли повышается быстрыми темпами, что может привести к катастрофическим последствиям для климата планеты. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи изучили данные, собранные китайским Институтом физики атмосферы, чтобы определить, как меняется температура воды на глубине двух километров на протяжении нескольких десятилетий. Оказалось, что в 2019 году температура воды была самой высокой среди когда-либо зафиксированных значений. В среднем океан был на 0,075 градуса Цельсия теплее, чем за период 1981-2010 годов.

Это означает, что Мировой океан за последние десятилетия поглотил 228 зеттаджоулей (228 миллиардов триллионов джоулей) энергии, что примерно равно 3,6 миллиарда взрывов атомной бомбы над Хиросимой. В 2019 году было поглощено на 25 зеттаджоулей больше, чем в 2018-м.

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