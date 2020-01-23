В тающих льдах нашли неизвестные древние вирусы

Международная группа ученых из США и Китая обнаружила в образцах льда возрастом 15 тысяч лет новые вирусы. Исследователи предупреждают, что изменение климата, из-за которого тают ледники, способно высвободить ранее неизвестные инфекционные агенты в окружающую среду. Об этом сообщает издание Science Alert.

Специалисты извлекли два ледяных керна, пробурив 50-метровую скважину в тибетском леднике. Отбор микробиологических проб и генетический анализ помог выявить 33 группы вирусов, включая 28 неизвестных. 18 из них заражают бактерии, в том числе Methylobacterium, Sphingomonas и Janthinobacterium.

По словам ученых, результаты их работы помогают установить эффективные методы отбора проб микроорганизмов и вирусов в ледниковом покрове. Впервые специалисты получили представление о геномах вирусов, живших 520 и 15 тысяч лет назад.

Исследователи подчеркивают, что глобальное потепление может привести к потере микробной и вирусной информации, по которой можно реконструировать состояние климата в древности. Кроме того, инфекционные агенты могут оказаться патогенными не только для бактерий, но для животных и человека.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!