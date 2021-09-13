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Борьба за климат повысила в мире конфликтность

ООН: изменение климата и загрязнение окружающей среды усиливают конфликты и неравенство
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Фото: Carmelo Alen / AP

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет (Michelle Bachelet) заявила об усугублении неравенства в мире и конфликтов на почве борьбы с глобальным потеплением. Существующие вызовы человечеству, связанные со сдерживанием изменения климата, бывший президент Чили озвучила 13 сентября на открытии 48-й сессии Совета ООН в Женеве, передает France24.

Бачелет заявила, что загрязнение окружающей среды и утрата биоразнообразия множат угрозы для населения в бедных странах мира. Разбирательства, связанные с экологическими факторами, прямо и серьезно нарушают широкий перечень прав на питание, воду, образование, жилье, здоровье, развитие и саму жизнь миллионов людей, подчеркнула политик.

«Взаимосвязанные кризисы загрязнения, изменение климата действуют как мультипликаторы угроз, усиливая напряженность и структурное неравенство, а также вводя людей в еще более уязвимое положение», — заявила Бачелет.

Глава ООН по правам человека также отметила, что за последние годы участилось преследование защитников экологических прав человека, которое заканчивается безнаказанностью. А при наращивании темпов добычи полезных ископаемых, вырубки лесов для строительства в период пандемии страдают и коренные народы регионов по всему миру. «В Бразилии зафиксированы нападения на представителей народов яномами и мундуруку со стороны нелегальных горняков в Амазонии», — добавила Бачелет.

Ранее международная организация Global Witness подсчитала число убитых в 2020 году борцов за права человека и защиту природы активистов. Установлен рекорд по числу смертельных жертв с начала наблюдения в 2012 году — 227 общественников погибли от рук нелегальных лесорубов, промышленников, фермеров и других представителей бизнеса с высоким углеродным следом.

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