В мире зафиксировали рекорд по числу убийств защитников природы

Подсчитано число жертв смертельных нападений среди активистов по всему миру, которые борются с нарушениями прав людей и ущербом окружающей среде. Международная организация Global Witness зафиксировала рекорд по убийствам общественников в 2020 году и опубликовала данные в понедельник, 13 сентября, на своем сайте.

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По информации исследователей, за 2020 год погибли 227 активистов, больше всего с начала наблюдения в 2012 году. Эксперты приходят к выводу, что с усугублением климатического кризиса растет и число инцидентов с насилием против тех, кто защищает планету от катастрофы, права людей на землю и достойное существование.

Около трети убийств были связаны с охраной лесов, добычей полезных ископаемых, сельскохозяйственным бизнесом, строительством гидроэлектростанций и других объектов. В отчете фигурируют и люди, которые выступали против загрязнения водных ресурсов. В Мексике задокументировано 30 смертельных нападений на защитников природы, на 67 процентов больше, чем в 2019-м. Самое большое количество убийств активистов второй год подряд отмечают в Колумбии (65 человек). С тех пор как в 2015 году около 200 стран мира подписали Парижское соглашение о климате, по данным Global Witness, каждую неделю нападают в среднем на четырех активистов.

Согласно исследованию, девять из десяти смертельных нападений в 2020 году были совершены на мужчин-активистов. Женщины чаще сталкиваются с гендерными формами унижения, включая сексуальное насилие. «Государства должны заботиться о том, чтобы национальная политика защищала экологических активистов, правозащитников, проводить расследования преступлений. Это последняя линия охраны климата. Вдохновляет, что даже после десятилетий притеснения общественники продолжают отстаивать свои взгляды», — подчеркнули в отчете.

В середине сентября российская активистка Екатерина Гурова выступила за возвращение урочищу Джилы-Су в Кабардино-Балкарии статуса памятника природы регионального значения. Жители Северного Кавказа опасаются, что территорию рядом с Эльбрусом, богатую термальными источниками и водопадами, превратят в новую туристическую зону и построят там горнолыжный курорт.