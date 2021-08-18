Нефтяной гигант стал угрозой экологической катастрофы

Американского нефтяного гиганта ExxonMobil обвинили в пренебрежительном отношении к окружающей среде. Новый проект компании в Гайане может стать причиной экологической катастрофы, пишет The Guardian.

Гайана — одно из самых бедных государств в Южной Америке. Эксперты утверждают, что нефтяное предприятие ExxonMobil пользуется неподготовленностью правительства страны, чтобы избежать необходимого надзора. Более того, они подозревают, что планы компании по обеспечению безопасности при реализации нового проекта «неадекватны и опасны» и ставят под угрозу экологию.

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Ведущий инженер, изучающий катастрофы в нефтяной отрасли, Роберт Би и бывший руководитель регулирующего органа Гайаны по охране окружающей среды Винсент Адамс выразили The Guardian свои опасения по поводу намерений компании. Они считают, что амбициозная программа ExxonMobil рискует жизнями рабочих и здоровьем населения. Она может навредить также экологии океана и состоянию рыболовства в стране, от которых очень зависят местные жители. «ExxonMobil будет работать в Гайане лишь 20-25 лет, — сказал Винсент Адамс. — Когда они заработают свои миллиарды, упакуют вещи и уйдут, разбираться со всеми последствиями придется нам».

Сама же компания утверждает, что не нарушала никаких законов Гайаны и строго соблюдала процесс получения разрешения на природоохранную деятельность для своих проектов в этой стране.

Exxon добывает нефть в Гайане на сверхглубоководном буровом предприятии Liza 1 с 2019 года. Сейчас завершена лишь часть обширного проекта, охватывающего более 2,4 миллиона гектаров у побережья страны. Еще 17 участков находятся на этапах геологической разведки и подготовки. К 2025 году компания рассчитывает нарастить объемы производства до 800 тысяч баррелей в день и превратить объект в свой крупнейший источник добычи ископаемого топлива.

Помимо ущерба окружающей территории в Гайане ExxonMobil также может причинить значительный вред экологии путем выбросов углерода при добыче нефти, вопреки своим публичными обязательствам по борьбе с изменением климата. Такое мнение выражают экоактивисты, которые уже давно ведут борьбу с сырьевым гигантом. Компания называет свои экологические меры «одними из самых решительных» в отрасли, но проект в Гайане должен привести к эмиссии более двух миллиардов тонн углекислого газа.