Побежденный активистами нефтяной гигант столкнулся с новой проблемой

Нефтяной гигант Exxon Mobil может быть вынужден поставить себе цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году, заявили источники The Wall Street Journal.

В мае компания уступила в битве с активистами, которым победа позволила провести в совет директоров «зеленых» кандидатов. В результате руководство теперь столкнулось с новой проблемой — необходимостью всерьез обсуждать идею о достижении чистого нулевого уровня выбросов. При этом еще в марте 2020 года глава компании Даррен Вудс (Darren Woods) скептически оценил аналогичные амбициозные цели некоторых европейских конкурентов, утверждая, что никаких конкретных планов они не предусматривают.

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Окончательного решения компания пока не приняла, но к концу года раскроет стратегические планы в сфере экологии, утверждают источники. Пресс-секретарь компании сообщил, что Exxon работает над декарбонизацией секторов с высоким уровнем выбросов и поддерживает усилия регуляторов, которые будут способствовать этому. Сейчас компания планирует снизить выбросы при производстве нефти и газа примерно на 30 процентов к 2025 году.

В мае акционеры Exxon Mobil поддержали идеи хедж-фонда-активиста Engine No 1, из-за чего в совет директоров прошло несколько предложенных им кандидатов. У фонда есть акции компании на сумму в 54 миллиона долларов. Компания потратила 35 миллионов долларов на борьбу с его активностью, но в итоге Даррен Вудс признал поражение. На снижение выбросов приходится идти не только Exxon Mobil — тогда же в мае суд обязал принять такие меры Shell, а Chevron также уступила своим акционерам.