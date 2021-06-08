Загрязнители планеты из жадности стали притворяться «зелеными»

Горнодобывающие компании эксплуатируют экологичный образ, чтобы продемонстрировать вклад в защиту природы. Загрязнители планеты притворяются безвредными за счет выпуска сырья для электрокаров и альтернативной энергетики, пишет The Wall Street Journal.

Добытчики угля и других полезных ископаемых пытаются заинтересовать инвесторов диверсификацией промышленности в сторону зеленых технологий. Предприятия из жадности стали чаще рекламировать выпуск деталей для ветряных турбин, линий электропередач и аккумуляторов, преуменьшая свое негативное воздействие на климат.

Международное энергетическое агентство (МЭА) отметило, что добыча полезных ископаемых становится драйвером развития чистых технологий. По прогнозам экспертов, к 2030 году спрос на литий, который используют в батареях, вырастет в 30 раз. Наращивание добычи кобальта, никеля и меди потребуется для производства ветряных электростанций, электромобилей. Одним из крупнейших в мире поставщиков редкоземельных материалов, используемых в аккумуляторных батареях, является швейцарский горнодобывающий гигант Glencore.

Горнодобывающие компании пытаются отличаться от производителей ископаемого топлива. Сразу три крупнейшие нефтяные корпорации — Exxon Mobil, Royal Dutch Shell и Chevron в конце мая проиграли в спорах с экоактивистами и были вынуждены существенно скорректировать объемы вредных выбросов от своей деятельности. С подобными рисками сталкиваются и горные компании. Использование угля признается экологами одним из основных факторов глобального потепления.