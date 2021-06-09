Shell согласилась на «бесполезное» снижение выбросов

Нефтяная компания Royal Dutch Shell готова снизить выбросы парниковых газов после решения суда в Нидерландах, не дожидаясь результатов своей апелляции, сообщил глава компании Бен ван Берден. При этом он заявил, что разочарован вердиктом, который, по мнению ван Бердена, мало чем поможет в мировом масштабе, пишет Financial Times.

«Представьте, что Shell решит перестать продавать бензин и дизельное топливо сегодня. Конечно, это снизит углеродные выбросы. Но миру это не поможет никак. Спрос на топливо не изменится», — сказал глава компании.

Решение суда, который предписал Shell к 2035 году снизить выбросы на 45 процентов по сравнению с уровнем 2019 года, скажется на всем бизнесе предприятия. «Для Shell это решение означает не изменение в стратегии, а скорее ее ускоренную реализацию. Мы постараемся найти способы снизить выбросы еще больше», — заявил ван Берден, не уточняя, о каких мерах идет речь.

Снизить выбросы суд обязал Shell в конце мая: компания проиграла дело по иску экологических организаций и жителей Нидерландов, которые утверждали, что она нарушает цели Парижского соглашения о нулевом углеродном следе.

Одновременно с давлением экологических активистов столкнулись две другие крупные нефтяные компании — Exxon Mobil и Chevron, на которых в вопросе влияния на климат надавили их собственные акционеры.