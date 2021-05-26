Нефтяной гигант проиграл исторический суд

Окружной суд Гааги обязал британо-нидерландского нефтяного гиганта Royal Dutch Shell почти вдвое сократить выбросы углерода. Дело о загрязнении природы впервые в истории проиграла транснациональная компания, пишет Associated Press.

Рассмотрев заявления экологических активистов по факту загрязнения Shell окружающей среды, нидерландский суд признал экологический план компании недостаточно конкретным. Нефтяную организацию обязали сократить выбросы углерода на 45 процентов к 2030 году.

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Обвинения против нефтяного гиганта поступили в суд от семи экологических организаций и жителей Нидерландов в 2018 году с обоснованием, что Shell нарушает цели Парижского соглашения о нулевом углеродном следе (сокращение вредных выбросов и компенсация ущерба от них).

Руководство Shell вправе обжаловать решение Окружного суда Гааги. В противном случае постановление станет прецедентом для аналогичных дел против транснациональных корпораций по всему миру, которые своей деятельностью приближают климатическую катастрофу.

Борьба с вредными для экологии предприятиями в последнее время особенно обострилась. 25 мая Европейский суд запретил работу польской шахты «Туров» в городе Богатыня. С иском о приостановке добычи угля обратились власти Чехии, которые беспокоятся, что их жители в соседних с шахтой городах страдают от выбросов. Угледобывающее предприятие исполнять требование суда отказалось.