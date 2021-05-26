Евросоюз поставил под угрозу энергетику Польши

Европейский суд приостановил добычу угля на польской шахте из-за иска Чехии. Скандал между двумя государствами Евросоюза после обвинений промышленного предприятия в экологическом ущербе поставил под угрозу энергетику всей Польши, пишет Associated Press.
Чешское правительство потребовало от Польши свернуть деятельность шахты «Туров» в городе Богатыня, который находится недалеко от государственной границы. Власти утверждают, что предприятие наносит вред окружающей среде, а также жителям нескольких соседних населенных пунктов Чехии.
Высший суд ЕС издал временный запрет на добычу угля в «Турове», но польские власти отказались исполнять требования, так как приостановка работы шахты приведет к отключению электричества у миллионов жителей Польши. От шахты запитана станция, которая выдает семь процентов всей электроэнергии в стране. Власти Польши опасаются, что из-за запрета предприятию придется сократить десятки тысяч шахтеров.
Спор двух государств усугубляет общая цель стран ЕС по переходу на нулевые выбросы углерода к 2050 году. Около 48 процентов энергии в Польше получают из каменного угля, 17 процентов — из более загрязняющего бурого. На возобновляемые источники и биотопливо приходится 25 процентов вырабатываемой энергии, еще около 10 процентов приносит газ. Лицензия на добычу угля в «Турове» действует до 2044 года.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и председатель правительства Польши Матеуш Моравецкий обсудили ситуацию с шахтой на саммите ЕС в Брюсселе 24 и 25 мая. Бабиш настаивал на полной приостановке шахты, подчеркивая, что страна не собирается отзывать иск. В свою очередь зампред правительства Польши Яцек Сасин на совещании в «Турове» сообщил о разработке совместного с Чехией соглашения по финансированию местной экологической программы. Польша инвестирует в экофонд около 45 миллионов евро (56 миллионов долларов). «О закрытии рудника в "Турове" речи не идет из-за катастрофических рисков для энергетики и экономики Польши», — добавил Сасин.
От угольной промышленности в пользу возобновляемых источников энергии постепенно отказываются все страны Европы. В 2020 году экологические активисты настояли на закрытии последней в Англии шахты, которая проработала около 200 лет и ежегодно добывала по 150 тысяч тонн угля.