Шахтеры в ЛНР подняли бунт из-за долгов по зарплате

В городе Антрацит, находящемся под контролем самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), подняли бунт горняки шахты «Комсомольская», одной из крупнейших в Донбассе, сообщает портал EurAsia Daily.

Забастовка из-за долгов по зарплате продолжается с прошлой недели, а в среду, 10 июня, шахтеры объявили голодовку с употреблением только хлеба и воды.

По данным портала, в городе блокируются связь и социальные сети, чтобы не допустить более массовых протестов. Местным СМИ также запрещено освещать акцию.

Сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский рассказал о 22 арестованных сотрудниках шахты, чье местонахождение в настоящее время неизвестно. По его словам, неприкосновенность всех поддерживающих забастовку является одним из требований шахтеров.

Более сотни горняков находятся в околоствольном дворе и не выходят на поверхность, требуя зарплату за март и апрель. Участники протеста в комментарии порталу News.ru утверждают, что после начала забастовки им начали поступать угрозы от руководства предприятия и местных спецслужб, в том числе составляются списки на увольнение.

Аналогичная акция протеста проходила 21 апреля, и тогда большую часть долга за март и февраль отдали, причем пообещали погасить оставшуюся задолженность до 15 мая. Деньги до шахтеров так и не дошли, а на предприятии вместо этого ввели новую систему оплаты труда, снижающую доходы сотрудников.

Материалы по теме «Они теперь еще более уязвимы» До чего коронавирус довел ДНР, ЛНР и другие непризнанные республики

С утра 7 июня в в Антрацитовском районе по причине коронавируса введен карантин, который предусматривает остановку общественного транспорта, но не закрытие магазинов и рынков.

Шахты региона контролирует украинский бизнесмен Сергей Курченко. Он был близок к бывшему президенту страны Виктору Януковичу и покинул страну вместе с ним в 2014 году. В конце ноября прошлого года стало известно, что компания «Внешторгсервис», находящаяся под его операционным контролем, получила отсрочку на два года по выплате долга промышленным предприятиям и угольным шахтам Донецкой и Луганской народных республик.

Тогда совокупная задолженность оценивалась в 25 миллиардов рублей, из которых на долг перед шахтами приходилось 8 миллиардов. Реструктуризация предусматривала, что после завершения отсрочки долг будет выплачиваться в течение четырех лет равными долями и без начисления процентов.

Накануне стало известно, что Украина открыла границу с ЛНР на пунктах въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская». Время пропуска ограничено с 11:00 до 14:00. В ДНР и ЛНР отказались пойти на такой же шаг из-за угрозы распространения коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!