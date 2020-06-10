Украина открыла границу с ДНР и ЛНР

Командование Операции Объединенных сил (ООС) открыло доступ граждан к контрольным пунктам въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» и «Станица Луганская» для пересечения линии разграничения в Донбассе. Об этом пишет «Страна.ua».

Время пропуска ограничено с 11:00 до 14:00. «На КПВВ есть достаточное количество присутствующих смен пограничных нарядов, которые готовы к возобновлению пропуска», — сообщили в Государственной пограничной службе Украины, уточнив, что с раннего утра у КПВВ возникли очереди. Граждане допускаются к линии разграничения в масках.

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В то же время в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) заявили, что не будут открывать границу в ответ на действия украинской стороны из-за угрозы распространения коронавируса.

«Для открытия границ мы должны быть уверены, что это будет безопасно для наших граждан. Так как открытие КПВВ без каких-либо ограничений неизбежно приведет к большому скоплению людей, долгому ожиданию в очередях и, как следствие, вспышкам заболевания. После согласования всех деталей на Минской площадке дата и порядок работы КПВВ будут обнародованы», — говорится в сообщении межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции ДНР.

16 марта Украина закрыла пункты пропуска на границе с самопровозглашенными республиками Донбасса из-за угрозы распространения коронавируса. Со своей стороны ДНР и ЛНР также закрыли КПВВ, оставив возможность вернуться для граждан самопровозглашенных республик, находящихся на украинской территории.

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